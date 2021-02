Eesti uudised GRAAFIKUD | KOROONAVAKTSIIN KERES, AGA MIS EDASI? Vaata, kuidas on nakatumine muutunud usinalt kaitsesüstivates riikides ning mis on juhtunud Eestis Priit Pärnapuu , täna 17:47 Jaga: M

Vaktsineerimine käib nii Eestis kui ka mujalgi maailmas, kuid enam kui aasta möllanud koroona taltsutamine läheb vaevaliselt. Foto: Raigo Pajula / Sotsiaalministeerium

Kõige kärmemalt koroona vastu vaktsineeriv riik on Iisrael, mis on jõudnud saja elaniku kohta süstida 71 doosi. Sealsed nakatumiste ja koroonasurmade näitajad enam küll ei kasva püstloodis, kuid püsivad jätkuvalt kõrgel. Vaata täpsetelt graafikutelt, kas teistes usinalt vaktsineerivates riikides näitab nakatumine ka taandumismärke ning millistes Eesti maakondades on suurimad koroonakolded.