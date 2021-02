Bioloog äritses „teadustöö“ eesmärgil kalli kalamarjaga 

ABC News kirjutab, et Ryan Koenigsit võivad oodata mitmekuune vangistus ja kuni 10 000 dollari suurune trahv. Kalu uuriv mees teadis kindlasti, et Wisconsini tuuramari on kõrges hinnas. Loodusvarade osakonnas töötanud Koenigs ja tema alluvad müüsid, ostsid ja vahendasid marja illegaalselt. Mees väitis uurijatele algul, et kogus kaaviari kalade viljakust uuriva teadusprogrammi raames. Kui uurijad osutasid, et üks tema labori külmikutest kandis silti, millele oli märgitud ühe kaaviaritootja nimi, teeskles Koenigs, et ei tea asjast midagi, ei tunne sellist inimest ega tea, kuidas tolle külmkapp tema tööruumidesse sattus. Üks osakonna endine töötaja sõnas, et skeem toimis juba aastaid ning et Koenigs ja tema alluvad maiustasid tuuramarjaga igal osakonna koosolekul.