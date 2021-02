FOTOD | Varro Vooglaid paneb kapot paika: pere ja traditsioonide kaitsjad läksid piketile

"12. veebruaril möödub kuu aega 12. jaanuarist ehk päevast, mil kapo ja riigiprokuratuur tulid välja korruptsioonikahtlustustega, mis sillutasid teed valitsuse lagunemisele ja seekaudu ka abielureferendumi nurjamisele," teatas SAPTK juhatuse esimees Varro Vooglaid pressiteates.



Varro Vooglaiu sõnul ei ole jõuorganid siiani andnud avalikkusele vähegi rahuldavat selgitust, miks oli tingimata vaja korruptsioonikahtlustustega välja tulla just päev enne seda, kui riigikogus toimus abielureferendumi lõpphääletus ning miks ei oleks saanud seda teha näiteks paar päeva või vajadusel paar nädalat hiljem, mil abielureferendumi toimumine ehk 17 aasta jooksul üldse esimese rahvahääletuse korraldamine olnuks juba otsustatud.



„Oleme näinud, et kapo näol on tegu justkui riigiga riigis, sisuliselt tema tegevuse üle riiklik järelevalve puudub,“ toonitab Vooglaid piketi korraldamise tagamaid ja lisab, et demokraatlikus õigusriigis ei tohiks asjad nii käia: „Vähim, mida saame kodanikena teha, on sellise asjade korralduse vastu rahumeelselt, ent selgelt protesti avaldada.“



Vooglaiu sõnul on jõuorganid ise ainsad, kes saavad nende tegevuse suhtes tekkinud tõsised kahtlused hajutada. „Kui veenvaid selgitusi ei peeta vajalikuks või võimalikuks esitada – olgugi, et kahtluste hajutamiseks oleks see ilmselgelt vajalik –, siis on raske järeldada muud kui seda, et suure tõenäosusega selliseid tõendeid, mis võiks kahtlused hajutada, ei eksisteerigi,“ lisas ta.