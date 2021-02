Eesti uudised OHT KODUSEINTE VAHEL! Lapsepilastajast vend meelitas väikest õde: „Mängime üht toredat mängu...“ Kristiina Tilk , täna 21:15 Jaga: M

MÄRKA JA TEGUTSE! Pärast lapse vastu suunatud seksuaalkuriteo ilmsikstulekut selgub sageli, et keegi kuskil teadis toimuvast, aga jättis reageerimata, sest ei tahtnud vaeva näha või see oli ebameeldiv. Valdkonna spetsialistide sõnul on vaikimine lapse suhtes äärmiselt julm. Foto: Erki Pärnaku

Mari (nimi muudetud) oli 12aastane, kui vend (19) ta koos endaga tuppa lukustas ja ütles: „Mängime üht toredat mängu.“ Paha aimamata jäi tüdruk nõusse, järgides venna korraldust laskuda põlvili, sulgeda silmad ja avada suu. Ehkki juhtunust on möödas aastaid, pole Mari seda unustanud: „Ma mäletan selgelt tema peenise lõhna ja maitset. Oksele ajab...“