HARULDASEKS MUUTUV AMET: ilmavaatleja peab õues käima iga ilmaga 

Selline romantiline amet nagu ilmavaatleja oma hakkab sarnaselt majakavahi ametiga muutuma haruldaseks. Eestis on jäänud vaid kaks kohta, kus ilmanähtusi registreerib inimene – need asuvad Tallinna külje all Harkus ja Elva lähedal Tõraveres. Muudes paikadest hoolitseb ilmaandmete edastamise eest automaatika ja Nikluse teada ei ole näiteks Soomes enam ühtegi mehitatud ilmavaatlusjaama. Kuid järjest enam on maailmas juttu sellest, et ilmavaatlusjaamad tuleks taas mehitada. Sest usaldusväärsete andmeteta eri paikadest ei ole sünoptikutel võimalik oma tööd teha.