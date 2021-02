Euroopa majandusprognoos: talv oli keeruline, ent tunneli lõpus paistab valgus  

Euroopa Komisjon annab teada, et 2021. aasta talvise majandusprognoosi kohaselt kasvab euroala majandus nii 2021. kui ka 2022. aastal 3,8% ning Euroopa Liidu majandus tervikuna 2021. aastal 3,7% ja 2022. aastal 3,9%. (Euroalaga peetakse silmas riike, kus on kasutusel euro.) Eestis oodatakse piirangute järkjärgulise vähendamise korral oodatakse sel aastal SKP 2,6%-list kasvu. 2022. aastal peaks taastumine hoogustuma ja SKP kasv peaks küündima 4%-ni. Kasvu mootorina nähakse peamiselt eratarbimist ja investeeringuid, kuna majapidamiste rahaline olukord on jäänud vaatamata kriisile küllaltki heaks. Euroala majandus peaks kriisieelse tootlikkuse saavutama varem kui 2020. aasta sügiseses majandusprognoosis eeldatud.

Pandeemia majanduslik mõju on liikmesriigiti aga endiselt ebaühtlane. See tähendab omakorda, et ka taastumine ei hakka kaugeltki samas tempos tulema. Eesti SKP vähenes eelmisel aastal hinnanguliselt 3%, mis on vähem kui enamikes liikmesriikides. Küllalt vastupidavad on kriisile vaatamata olnud eratarbimine ja eksport. Tööpuudus suurenes eelkõige COVID-19 piirangutest enimmõjutatud sektorites – majutuses ja toitlustuses. Kuna aga sügisesed piirangud olid kevadistest leebemad, jäi mõju SKPle kardetust väiksemaks.