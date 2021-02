Stressivaktsiini katsed olid edukad 

Seni on uurimustes leitud, et Mycobacterium vaccae nimelises bakteris sisalduv lipiid (rasvhape) vähendab põletikku, mida seostatakse keha stressireaktsiooniga. Kuid neuroendokrinoloogide grupp eesotsas Christopher Lowryga tõestas, et bakteriga immuniseerimine ennetas hiirtel, kellele oli põhjustatud unevaegusega ägedat stressi, traumajärgse stressihäire laadseid sümptomeid. Uurimus on avaldatud väljaandes biorxiv.org. Lowry on varasemates intervjuudes rääkinud, et inimesed on neile omasest looduslikust keskkonnast ära kolides jäänud ilma organismidest, mis vanasti meie immuunsüsteemi reguleerisid ning põletikke leevendasid.