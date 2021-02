Eesti uudised Ajuteadlane hoiatab: nutiseadmed raiskavad lapse aju ja aega Kaire Kenk , täna 20:15 Jaga: M

LAPSED ON VASTUVÕTLIKUD: „Kiindumust nutiseadmetesse võib võrrelda nende magusalembusega. Lastele meeldib palju maiustusi süüa, aga me ju ei arva, et las sööb nii palju kommi kui ise tahab. Et äkki saab temast kommivabriku juht või uue šokolaadi-idufirma asutaja,“ ütleb ajuteadlane Jaan Aru. Foto: Vida Press

„Ainuüksi nutiseadmete ärakeelamine lastele ei lahenda probleemi. Lapsevanemad peavad mõistma, mida me ühiskonnana kaotame, kui anname väikestele lastele nutiseadmed. Iga laps peab ise aru saama, mida ta kaotab, kui ta on nutiseadme ori. Me tahame, et lapsed oleksid ise nõus nutiseadmetes olemise aega vähendama. Me tahame, et kodune keskkond soodustaks seda, et lapsel oleks nutiseadmetele alternatiivi,“ ütleb Tartu ülikooli arvutiteaduse instituudi kaasprofessor Jaan Aru.