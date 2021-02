Pakime asjad reisiks kokku! 

Niisiis, nagu juba eespool mainitud, reisimiseks vajalike asjade nimekirjas on esikohal dokumendid (pass, piletid) ja raha. Lisaks võib skaneerida dokumendid ja salvestada need nutitelefoni, siis ei teki probleeme, kui originaalid peaksid kaotsi minema. Vaja läheb ka sularaha ja pangakaarte. Tore oleks lennupiletite ja hotellibroneeringute väljatrükid kaasa võtta (igaks juhuks). Laadida alla võrguühenduseta kaart (näiteks nutitelefoni või spordikella) ja võtta kaasa paberkaart piirkonnast, kuhu plaanid reisida. Esmaabikomplekt on reisimisel väga oluline asi (ravimid tuleks valida vastavalt reisija tervisele).

Edasi läheb tehnika: mobiiltelefon, kaamera ja spordikell. Kõik on siin individuaalne, kuid meie arvates teevad need kolm seadet reisi oluliselt lihtsamaks. Näiteks aitab spordikell määrata oma jalutuskäigu kauguse ning jälgida enesetunnet. Samuti asendab see muusikapleierit ja ei sunni nutitelefoni seljakotist välja võtma (kui käed on hõivatud). Meie esmatähtsate esemete nimekirja lõpetavad hügieenitarbed, rõivad ja jalatsid. Sealjuures peab kaasa võtma ainult hädavajaliku. Kogenud reisijate nõuanne: koosta enne nimekiri, kirjuta kõik paberile välja. Nii on kindel, et ei unusta midagi. Kontrollitud!