ÕL VIDEO | Tim Bluz hindab disainermaske: mood on kunst ja keskpärasus siin läbi ei löö! 

„Natuke veidralt on see sametmask õmmeldud. Ma praegu mõtlen, et praegu pakub iga firma enda maske ja need on tavaliselt logo või kirjaga. Kuid kui me räägime disainerite tehtud maskidest, siis minu arvates peaks need olema veidi kõrgemal tasemel kui kõik need teised maskid. See tähendab, et tahaks näha omapärast käekirja. See on juba kunsti- või moeese. See peab täiendama riietust, see peab sellega kooskõlas olema. Siin ei näe ma seda üldse. Nad näevad tavalised välja ja kuigi materjal on mõnus, siis üleüldiselt on see keskpärane,“ kommenteeris Bluz.