ON VÕI EI OLE KAABAKAS? Keskerakonna piirkonnajuht nühib kohtus oma nime puhtaks: „Pere kirub, naine kirub, kõik kiruvad...“

Uppin tuli kohtusaali Keskerakonna ristikheinalogoga näomaskis, tema vastas istunud Tanel Valgul polnud maski üldse peas, sest tal olevat meditsiinilised vastunäidustused. Vanas rahas üle 760 000 krooni ehk ligi 50 000 eurot isiklikus äris huugama pandud korteriühistute raha, Valga linna ümbrusesse tekkinud suured prügimäed ning tagatipuks Peipsi järve uppunud Valga valla mootorsaan – kõik need juhtumid on seotud Uppiniga. Lisaks sellele veel hunnik võlgu. Uppinist on kõnelenud peale kohaliku ajakirjanduse nii „Pealtnägija“ kui üleriigilised meediaväljaanded.