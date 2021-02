Tallinn ei võta kuriteos süüdi mõistetud Kalev Kallolt teenetemärki ära 

Riigiprokuratuur süüdistas mitut ettevõtjat endisele Tallinna linnapeale ja Keskerakonna esimehele Edgar Savisaarele altkäemaksu andmises või lubamises ning riigikogu liiget Kalev Kallot korruptsioonikuritegudele kaasaaitamises. Harju maakohus avaldas kriminaalasjas otsuse tänavu 14. jaanuaril ja Tallinna ringkonnakohus muutis seda osaliselt 22. juunil. Ringkonnakohtu lahendi vaidlustasid süüdistatavate Kalev Kallo ja Vello Kunmani kaitsjad ning juhtiv riigiprokurör Taavi Pern. Kuna riigikohus ei võtnud 30. novembril nende kaebusi arutusele, siis kohtuotsus jõustus. Kalev Kallo mõisteti süüdi altkäemaksu vahendamises, samuti kaasaaitamises altkäemaksu andmisele ja võtmisele ning erakonna ebaseaduslikule rahastamisele. Teda karistati pooleteistaastase vangistusega tingimisi kaheaastase katseajaga. Kalev Kallo pidi lahkuma nii riigikogust kui ka Tallinna linnavolikogust. Kalev Kallole on antud 2008. aastal Tallinna linna teenetemärk. Küsimusele, kas kuriteos lõplikult süüdi jäänud Kallo peab selle tagastama, teatas linnavolikogu pressiesindaja Jukko Nooni, et Tallinna teenetemärgi, vapimärgi jm linna autasude andmise kord on reglementeeritud Tallinna põhimääruses ja teenetemärkide tagastamist pole põhimääruses ette nähtud.