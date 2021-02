PUUGIUURINGU EHMATAV TULEMUS: puugihaiguste esinemine on mitmekordistunud  

„Me ei osanud oodata, et mõnes piirkonnas võib nakatunud puuke olla lausa 77 protsenti,“ ütleb Julia Geller tervise arengu instituudist (TAI). Viroloogia ja immunoloogia osakonda juhatava Gelleri sõnul on muret tekitav asjaolu, et kõigi haigustekitajate levimus peale puukentsefaliidiviiruse on võrreldes varasemaga mitmekordistunud.