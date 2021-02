Maailm KANGE DAAM! Euroopa vanim inimene elas koroonaviiruse üle Greete Kõrvits , täna 19:15 Jaga: M

TÄNUPALVE: 117aastaseks saanud õde Andre on küll kaotanud nägemise, kuid sai imekombel koroonast võitu. Foto: AFP/Scanpix

Täna 117aastaseks saanud õde Andre tunnistab, et ei saanud arugi, et oleks haigeks jäänud. Eakas nunn seljatas kurja koroonaviiruse õnnekombel ilma igasuguste sümptomiteta. Kes on maailma vanimad inimesed ja mis on nende vitaalsuse saladus?