Juhtkiri Juhtkiri | Ära pane raha tundmatusse kohta Ohtuleht.ee , täna 18:05 Jaga: M

Ajal, kui suured pangad pakuvad tähtajalise hoiuse eest 0,01 protsenti intressi, on mõne hoiu-laenuühistu pakutud 12 protsenti sedavõrd muinasjutuline tootlus, et võib halvata rahapaigutaja kriitikameele. Möödunud sügise hakul kirjutas Õhtuleht hoiu-laenuühistu ERIAL tegevusest kinnisvaravallas, mille kohta eksperdid avaldasid arvamust, et hoiustajad võivad oma rahast ilma jääda. Nüüdseks ongi ettevõte otsustanud loobuda hoiu-laenuühistuna tegutsemisest ja taotleb kohtult saneerimist. Juba detsembrist on peatatud väljamaksed ning hoiustajate võimalused oma raha kunagi veel tagasi saada ei pruugi olla kuigi suured, nagu kinnitavad ka 90ndate pangakrahhid.