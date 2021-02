PPA lennuk tegi hädamaandumise Tallinna lennujaamas 

Täna kella 14.20 ajal küsis PPA lennusalga lennuk Beechcraft King Air 350ER Tallinnas hädamaandumise luba vaatluskaamera rikke tõttu. Patrull-lennult naasmisel ei sulgunud kaamera lennuki kõhu all paiknevasse gondlisse. Kuna tööasendis ulatub vaatluskaamera madalamale, kui lennuki telik, siis oli oht, et maandumisel tabab esimesena maad just kaamera.