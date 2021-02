Külma ilmaga on kodutute öömajad avatud ka päevasel ajal  

Abilinnapea Betina Beškina nentis, et öömajade täituvus on seniajani olnud küll stabiilne ja vabu kohti on jätkunud nii Alasi kui ka Merelahe öömajas, kuid tuleb arvestada sellega, et külma ilma jätkumisega tuleb abivajajaid juurde. „Juhul, kui ka öömajale soovib tulla nii palju inimesi, et öömajade ruumid saavad täis, siis leitakse kindlasti abivajajatele ööbimisvõimalus. Seoses ilmade jahenemisega oleme avanud öömajad ka päeval ja need jäävad avatuks seniks, kuni ilmad taas soojemaks lähevad,“ sõnas Beškina. „Koroonaaja tingimustes puhastatakse ja desinfitseeritakse öömajade ruume senisest rohkem, töötajad kasutavad isikukaitsevahendeid ning saabujatele jagatakse ka tasuta maske.”