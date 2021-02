PARAAD JÄÄB ÄRA! Vabariigi aastapäeva tähistatakse koroonaajal hoopis teistmoodi 

Välisministeeriumi riikliku protokolli osakonna peadirektor Jana Vanaveski ütles, et täielikult jääb ära kaitsejõudude paraad, teised traditsioonilised üritused toimuvad teatud mööndustega. Eesmärk on, et kõiki sündmusi saaks kogu päeva vältel jälgida ETV vahendusel.