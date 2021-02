Pensionäride Ühenduste Liit | Millal jõutakse pensionäride tegeliku vaktsineerimiseni? 

Koroonanakatumiste kiire kasv on küll peatunud, kuid püsib sellele vaatamata väga kõrgel tasemel. Selgeks on aga saanud see, et vaktsiini riskirühmadel niipea oodata ei ole. Mulje loomiseks sobib ju esimeste perearstikeskuste poolt riskirühmade vaktsineerimisega alustamine, kuid reaalsus on see, et kui vaktsiini jätkub ainult 10000-20000 doosiks nädalas ja riskirühmas on üle 260 000 inimese (Maris Jesse riigikogu sotsiaalkomisjoni istungil veebis), siis - kui riskirühmad saavad vaktsineeritud, on meditsiinitöötajatel juba immuunsus kadunud.

Seda enam paneb pensionäride ühendusi muretsema signaalid peaministrilt, et eelisvaktsineerimise õigustamiseks hakatakse nüüd üle vaatama kogu vaktsineerimise plaani ja kohandama reegleid tagantjärele, et mitte-eetilist käitumist kuidagi põhjendada.

Selle plaani käigus on peaminister Kallase hiljutise meediaesinemise põhjal kavas üle vaadata vaktsineerimise järjekord. Tahaks teada, kes saab jumala asehalduriks Eestis? Kes on pädev otsustama, et see inimene on tähtis ja vajalik aga see teine, mitte nii väga? Inimesed, kes on olnud seni kõige kohusetundlikumad ja järginud nendesamade eelisvaktsineeritute juhiseid, ma mõtlen pensionäre, jäävad nüüd vaktsiinist lähitulevikus ilma ning hoitakse jätkuvalt eemal peredest, sõpradest ja igasugusest sotsiaalsest läbikäimisest.

Pensionäride ühendused paluvad tungivalt sellised plaanid ja sõnumid, mida selle kaudu suurimale ühiskonnagrupile antakse, veel kord läbi mõelda. Pensionärid on pikalt oodanud naasmist tavapärasesse ellu ning selle nimel pingutanud, andes oma panuse viiruse leviku piiramisele. Argumentatsiooni, et üle 70-aastased inimesed ei liigu kodust välja, näitab, kui elukauged on tegelikult ametkonnad pensionäride igapäeva elust, nende vajaduste ja ootuste mõistmisest.