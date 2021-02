TÕSINE RIKKUMINE TIPPHAIGLAS: vastsündinutele süstiti riknemisohus vaktsiini. Laste vanematele sellest ei räägitud

Kui Tartu Ülikooli kliinikumi sünnitusosakonna töötaja avastas, et vaktsiinide hoiustamiseks mõeldud külmkapi tuluke plingib ja kapp on seest kahtlaselt soe, ei peatanud ta viivitamatult vaktsineerimist ega kandnud vaktsiine maha, vaid soojast kapist pärit tuberkuloosivaktsiini süstiti kahe päeva jooksul 17 vastsündinule. Rikkumiste jada oli sedavõrd ränk, et terviseamet alustas tipphaigla suhtes menetlust.

Jääb vaid üle tänada õnne, et vaktsiinitootja hinnangul ei mõjutanud temperatuuri kõikumine vaktsiini toimet. Seetõttu nimetab Tartu Ülikooli kliinikumi naistekliiniku direktor dr Aivar Ehrenberg juhtunut nüüd pelgalt „võimalikuks ohuolukorraks“. „Vaktsiin ei riknenud, mistõttu ei süstitud kellelegi ka riknenud vaktsiini. Selle toime oli tavapärane,“ kinnitab Ehrenberg.

Õhtulehe käsutuses olev kirjavahetus aga näitab, et olukord ei olnud sugugi nii süütu, nagu tagantjärele väidetakse.