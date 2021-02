Ilmataat on hoos: ilm läheb ikka külmemaks ja lumisemaks 

Tuul vaibub. Õhutemperatuur on öösel -8 kuni -13, Lõuna-Eestis on taeva selgimiseks tingimused soodsamad ja siis võib langeda alla -15 külmakraadi, päeval -6 kuni -11 külmakraadi.



Edasi jätkub nädal arktilise külmaga.



Teisipäev tuleb kõrgrõhuvööndi mõjul sajuta. Tuul on nõrk ja muutliku suunaga. Taeva selgimiseks on tingimused soodsad ning ilm muutub krõbedamaks. Õhutemperatuur on öösel -14 kuni -19 külmakraadi, kui taevas kogu ööks selgineb, siis langeb alla -20 külmakraadi lähedale, päeval -11 kuni -14 külmakraadi.



Kolmapäeval koondub kõrgrõhuala Skandinaavia kohale ja muutub võimsamaks, mis loob soodsad tingimused taeva selgena püsimiseks. Öö on vaikne ja õhutemperatuur langeb sisemaal laialdaselt alla -20 kraadi, kohati -25°külmakraadini.