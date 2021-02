„Olukorrast riigis“: üksikründajat tuleb karta, labane sõim on aga kõigile lubatud 

Läinud nädala kolmapäeva õhtul rünnati Põhja-Eesti regionaalhaiglast koju minema hakanud haigla ülemarsti professor Peep Talvingut, kui üks mees viskas talle näkku uriini. Neljapäeval pidas politsei kinni mehe, keda oli alust kahtlustada Talvingu ründamises, kuid ta vabastati, kuna polnud piisavalt põhjust meest kinni pidada.

„Tahtmata kuidagi pisendada selle teo tõsidust, siis arvan, et me ei pea massiliselt kartma seda, et hakatakse nüüd ründama,“ rääkis saatejuht Hindrek Riikoja teadusnõukoja liikmetest ja arstidest.

Riikoja pidas silmas just verbaalseid rünnakuid, mis on paratamatud vaktsiinivastastelt, kui arstid, teadlased või ka ajakirjanikud julgevad mõnegi sõna kosta kaitsesüstide headusest ja vajalikkusest.

Leppik tõi välja, et on inimesi, kes pole psüühiliselt piisavalt tugevad, et tulla toime koroonakriisist tingitud olukordadega.