Nutikas suitsu- ja vinguandur päästis mehe, kes anduri häiresignaalist välja ei teinud 

Kuna korterielanikuga ühendust saada ei õnnestunud saadeti olukorda kontrollima patrull.



Kümne minutiga sündmuskohale jõudnud turvatöötaja tundis maja koridoris kärsahaisu, kuid tema uksekoputusele keegi ei reageerinud. Aknast oli näha toas põlevat valgustis, mistõttu kahtlustas turvatöötaja, et keegi võib korteris olla ja kutsus appi päästjad.



Kohale tulnud päästjad murdsid ukse lahti. Korter oli paksu suitsu täis. Päästjad leidsidki ruumidest ühe mehe, kes magas nii sügavat und, et ei reageerinud anduri valjule häiresignaalile, telefonikõnele, uksele koputamisele ega ukse lahti murdmisele.



Mees oli peale õhtusööki asetanud sööginõud sisse lülitatud elektripliidile ja jäi siis ise magama. Pliidil puhkes põleng ning sellest eraldunud suits käivitas suitsu- ja vinguanduri Nublu, mis edastas häiresignaali ka G4Si juhtimiskeskusesse.



Kiirabimeedikute abi vaja ei läinud ja olukord lahendati ruumide tuulutamisega.



Eelmisel aastal oli seitse juhtumit, kus kodus olnud inimene ei reageerinud suitsu- ja vinguanduri valjule häiresignaalile. Enamasti põhjuseks see, et inimene magas sügavat und või oli alkoholi (ka unerohtude) mõju all. Oli ka juhtumeid, mil inimene ei olnud võimeline olukorrale adekvaatselt reageerima tervisliku seisundi või kõrge vanuse tõttu.