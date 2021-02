PILTUUDIS | Tallinna kerkivad lumised pilvelõhkujad 

Töönädala lõpus oli pealinna tänavatel väljas kokku 109 tehnikaühikut, lisaks 36 käsitööbrigaadi 77 inimesega. Kuna lund on palju, on põhijõud suunatud sõiduteede laiendamisele ning parkimiskohtadest lume ära vedamisele.

„Me mõistame, et linlaste ja liiklejate jaoks on oluline, et tänavad ja kõnniteed oleksid lumest puhtad ja koristatud, sõltumata sellest, kelle kohustus see on. Ent nii nagu linn lähtub oma tegevustes oma seadustest ja kohustustest, peame ka linlastena täitma kodaniku ja kinnistuomanikuna teatud kohustusi, talvel on üheks selliseks kohustuseks ka lumekoristus,“ ütles Sule.