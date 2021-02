Venemaa politsei saatis Tšetšeeniast põgenenud geimehed tagasi 

Rühmitus teatas, et aitas meestel mullu Venemaale põgeneda, et vältida Tšetšeenia politsei poolt arreteerimist, ametlikult opositsioonilise Telegrami kanali juhtimise eest.

Nüüd teatas Venemaa LGBT-võrgustik, et Venemaa politsei tabas selle paari neljapäeval oma korteris Nižni Novgorodis, 450 km kaugusel Moskvast. Kinnipeetmise põhjus on veel ebaselge.

Homosid ja teisi seksuaalvähemusi ootab süsteemaatiline tagakiusamine peamiselt moslemitšetšeenias, kus homofoobia on laialt levinud. Piirkonna autoritaarne juht Ramzan Kadõrov on järjekindlalt eitanud väiteid ebaseaduslikest kinnipidamistest ja inimõiguste rikkumistest.

Tema ja teised valitsuse ametnikud on isegi soovinud, et Tšetšeenias ei oleks ühtegi LGBT + kogukonna liiget.

Hoolimata ametlikest eitamistest on kümned esitanud väiteid, et võimud on neid seksuaalse orientatsiooni tõttu kinni pidanud ja piinanud. Nende hulgas on ka Magamadov ja Isajev.