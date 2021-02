Ööpäevaga lisandus 417 koroonapositiivset, suri 5 inimest

Ööpäeva jooksul avati haiglates uusi COVID-19 haigusjuhtumeid kokku 28, haiglaravi vajab 425 patsienti



7. veebruari hommikuse seisuga viibib haiglas 425 COVID-19 patsienti, nendest intensiivravi vajab 33 patsienti, kelledest omakorda juhitaval hingamisel on 16 inimest.



Uusi COVID-19 haigusjuhtumeid avati kokku 28. Koju saadeti 8 inimest, 6 inimest viidi üle mitte-COVID-19 osakonda.



Ööpäeva jooksul suri viis koroonaviirusega nakatunud inimest – 91-aastane naine, 90-aastane mees, 86-aastane mees ja naine ning 78-aastane naine. Kokku on Eestis surnud 461 koroonaviirusega nakatunud inimest.



Tänaseks on haiglates lõpetatud 2699 COVID-19 haigusjuhtumit 2652 inimesega.



7. veebruari seisuga on tervenenud 37 788 inimest. Neist 26 346 inimese (69,7%) haigusjuhtum on lõpetatud, 11 442 inimese (30,3%) puhul on positiivsest testist möödunud rohkem kui 28 päeva ja inimene ei viibi haiglaravil ehk ootab tervenemise kinnitamist.



Eestis on koroonaviiruse tuvastamise võimekuse tekkimisest 2020. aasta kevadest tehtud enam kui 807 589 viiruse SARS-CoV2 määramise testi. Esmaseid positiivseid teste on kokku olnud 47 928 (5,9% testide koguarvust).



Eestis on COVID-19 vastu vaktsineerimisi tehtud 35 905 inimesele, kaks doosi on saanud 17 519 inimest



Tänahommikuse seisuga on vaktsineerimisi tehtud kokku 35 905 inimesele, kellest 17 519 on saanud mõlemad doosid. Statistikat vaktsineerimiste kohta saab vaadata Terviseameti koroonaviiruse andmestikust. Inimene ise saab oma vaktsineerimisi vaadata Patsiendiportaalis digilugu.ee.



Sel nädalal jätkub hooldekodude elanike ja töötajate, hambaraviasutuste töötajate, ambulatoorse eriarstiabi osutajate vaktsineerimine, alustatakse apteekrite vaktsineerimisega ning tagatakse teine vaktsiinidoos esimese doosiga vaktsineeritutele. Harjumaa, Ida-Virumaa ja Pärnumaa suuremad perearstikeskused hakkavad kutsuma vaktsineerima üle 80aastaseid.



COVID-19 vaktsineerimise eesmärk on kaitsta riskirühmi, kellel on suurem tõenäosus nakatuda või kelle nakatumisel võib haigus kulgeda raskemalt, ennetada ja vähendada COVID-19 põhjustatud haigus- ning surmajuhtumeid, vähendada koormust tervishoiusüsteemile ja majandusele ning kindlustada ühiskonnaelu normaalset toimimist.



Esmajärjekorras võimaldatakse vaktsineerimist tervishoiutöötajatele ning tervishoiuasutuste töötajatele, hooldekodude töötajatele ja elanikele ning üle 70-aastastele ja teatud diagnoosidega inimestele, kellel võib tervise tõttu olla COVID-19 haiguse kulg raskem. Niipea kui Eestisse jõuab piisavas koguses COVID-19 vaktsiine võimaldatakse vaktsineerimist ka teistele sihtrühmadele ja kogu elanikkonnale.



Kehtivad üleriiklikud piirangud



Sellest nädalast alates kehtivad üle Eesti ühetaolised COVID-19 piirangud, sest koroonaviirus on ulatuslikult levinud üle Eesti. Toitlustus- ja meelelahutuskohad on kohapeal viibimiseks avatud kuni kella 21ni õhtul ja seal võivad koos viibida maksimaalselt kuueliikmelised grupid. Kinodes, teatrites, kontsertidel ja teistes avalike üritustega kohtades kehtib statsionaarsete istekohtadega siseruumis 50 protsendi täituvuse nõue. Täpsema info leiab veebilehelt kriis.ee.



Nakatumise kõver näitab stabiliseerumise märke, kuid sellele vaatamata on viiruse levik väga laialdane. Peamiseks murekohaks on COVID-19 intensiivravi kohtade suur täitumus. Igaüks saab kaasa aidata viiruse leviku tõkestamisele. Oluline on vältida üleliigseid kontakte ja pidada kinni ennetusmeetmetest.