RUUMI ON: kodutud külmaga peavarjuta ei jää 

Kodutute öömaju on Tallinnas kaks: Alasi ja Merelahe tänaval. „Esimeses leiab vabu kohti alati, teises on täituvus suurem, sest see asub ühes hoones kainestusmajaga ning ka politsei paigutab vajaduse korral kainenenud inimesed öömajja,“ ütleb Tallinna sotsiaal- ja tervishoiuameti juhataja Raimo Saadi. Vältimaks koroonaviiruse levikut, desinfitseeritakse ja puhastatakse kodutute öömajade ruume tavapärasest veelgi enam. Öömajalistele jagatakse ka maske, mida nad saavad ärkvel olles kanda. Saadi lisab, et ehkki tänavakodutust ei ole suudetud täielikult likvideerida, on kodutute hulk aastate jooksul pealinnas tänu taasühiskonnastamise teenusele vähenenud.