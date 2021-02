KODUTUTE ELU KRÕBEDAL TALVEL: „Niisama külmaga pole kuhugi varju pugeda, aga lumehange taha tuul ei puhu.“ 

Kodutute öömaju on Tallinnas kaks: Alasi ja Merelahe tänaval. „Esimeses leiab vabu kohti alati, teises on täituvus suurem, sest see asub ühes hoones kainestusmajaga ning ka politsei paigutab vajaduse korral kainenenud inimesed öömajja,“ ütleb Tallinna sotsiaal- ja tervishoiuameti juhataja Raimo Saadi.