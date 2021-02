Piirivalvurid töötavad lumisel talvel suuskadel 

Kui tavaliselt peetakse suusatamist lihtsalt talispordi alaks või laste värskes õhus viibimise võimaluseks, siis Eesti piirivalves on suusad kuulunud alati talvise töövarustuse hulka, vahendab ERR-i uudisteportaal AK uudiseid.

"Suuskadel on näiteks mootorsaani juures selline hea eelis, et suusapatrulli ei ole kuulda, ehk me kasutame piiri valvamisel erinevat taktikat. Võib ka tulla vaikselt sahisedes läbi lume suuskadega või hoopis õhust drooniga," rääkis politsei- ja piirivalveameti Saatse kordoni juht Arvi Suvi.