Iraani tippdiplomaat kutsub Bidenit tuumalepet taastama 

Mohammad Javad Zarif viitas ka juunis toimuvatele valimistele Iraanis. Kui võimule pääseb karm president, võib see tehingut veelgi ohustada, vahendab Reuters.

Iraani valitsuse esindaja Ali Rabiei ütles 1. veebruaril Mehri uudisteagentuurile, et riik naasis maa-aluses Fordow' tuumarajatises uraani 20% rikastamise juurde. Sellisel tasemel rikastamine on aga täielikult vastuolus 2015. aastal sõlmitud tuumaleppega, mida Iraan on ka varem rikkunud.