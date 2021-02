Maailm Vene meedia levitab väärinfot lääne vaktsiinide kohta Toimetas Valeria Filippova , täna 13:26 Jaga: M

Sputnik V vaktsiin. Foto: Reuters/Scanpix

Vene riiklik meedia korraldab USA välisministeeriumi ametnike sõnul väärteabekampaaniat, veenmaks Ladina-Ameerika, Ida-Euroopa ja Aafrika riike, et venelaste Sptunik V vaktsiin on lääne omadest parem, kirjutab ajaleht The New York Times.