Krimi PEDOFIILIDE PARADIIS EESTI! Psühholoog: vahel tundub, et ärakasutajal on ohvri 14. sünnipäev kalendrisse märgitud Rainer Kerge , täna 21:15

GALERII

Foto: Leo Lätti

„Vahel jääb mulje, et ärakasutajal on ohvri 14. sünnipäev kalendrisse märgitud. 14aastane selgitab mulle toimunut terminoloogiliselt väga osavalt, ma saan aru, et ta vahendab täiskasvanu õpetatud väljendeid, ja tal on kuupäevaliselt meeles, et esimene vahekord täiskasvanuga juhtus pärast sünnipäeva,“ räägib Mariana Saksniit, kliiniline lapsepsühholoog.