Elektriangerjad teevad koostööd 

BBC Newsi teatel filmisid teadlased Amazonase jões elektriangerjate käitumist. Ilmnes, et neil on kombeks väikestele kaladele hulgakesi järgneda või nad isegi madalasse vette lõksu suunata. Järgneb kollektiivne elektrilöök. Uimastatud ohvrid paiskuvad õhku ning maanduvad liikumatult vee peale, kus elektriraidel on hea nad nahka panna. „See on täiesti hämmastav – me pidasime neid üksiklasteks,“ ütles Washingtonis asuva Smithsoniani loodusloomuuseumi esindaja Carlos David de Santana BBC Newsile.