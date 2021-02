Argentinas võidi leida maailma suurim saurus 

Leitud luud kuuluvad The Independenti teatel pika kaela ja sabaga sauropoodile. Sellest alamseltsist on pärit suurimad maismaaloomad, kes eales on eksisteerinud – argentinosaurus (pikkus 30-40 meetrit) ja patagotitan (pikkus umbes 37 meetrit). Kuigi hiljuti avastati vaid luufragmendid, mitte terve skelett, võib juba nende põhjal öelda, et tõenäoliselt oli elukas neist veelgi suurem.