Eesti uudised ALGAB HÄRJA-AASTA! Veisekasvatuse guru räägib lahti, milline on suure mäletseja hingeelu Sirje Presnal , täna 18:27

LIHAVEISED: Need suured herefordi tõugu hiiglased näevad pisut hirmutavad välja, kuid tegelikult on nad nii leebe iseloomuga, et võta või lemmikloomaks. Foto: Aldo Luud

„On kindlaks tehtud, et veis kuuleb paremini kui inimene, näeb paremini kui inimene ja haistab paremini kui inimene,“ loeb lihaveisekasvatuse ekspert Aigar Suurmaa ette lehma paremuse oma peremehe ees. „Aga mida veis mõtleb, seda tema näost välja ei loe, sest veise näolihased ei liigu, ta on kogu aeg tuima olemisega.“ Koer ja kass teevad nägusid, hobune kisub kõrvad lingu, kui vihaseks saab, aga veis ei naera ega nuta.