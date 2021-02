Seisukoht | Maskiteater ja spordisaal  

Sportlik saavutus seegi, aga arvesse see ei lähe arvesse, sest lumi pole siiski kang ehk jõumasin. Nüüd vaid kiiresti sportima ja selles tuhinas ununeb mask sootuks. Nii majja sisenedes, kui ka riietusruumi uksest sisse tormates, mille kõrval must-valgel kirjas, et „riietusruumis on mask kohustuslik“. Aeg tiksub…

Riietusruumis on tublid sportlased jagunenud enam-vähem kaheks: pooled riietuvad lahti või siis protseduuri juba lõpetanud tõmbavad pükse jalga mask näo ees, teistel on aga silme ees vaid läbitud kilomeetrid ja kalorid, ei muud.

On veel üks tõug: kes tulevad ka duši alla mask näo ees. Kui juba kehakultuuri eest raha on makstud, tuleb seda täiega huugama paana ja ka mask kuuma veel all puhtaks pesta.

Ja siis see viimasesse gruppi jagunev seltskond. Need on vennad, kes ei usu viirusesse ja seega ka maski või kahemeetrisesse distants. Kes vaatavad süüdimatult sulle otsa, kui püüad pilguga mõista anda, et ehk võiks astuda ülejärgmisele või veelgi mõnele kaugemale jooksulindile. Sest ruumi ju tegelikult jagub.