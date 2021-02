Juhtkiri | Miks ei kasutata vaktsineerimiseks digiregistratuuri? 

Eliitvaktsineerimiste puhul on põhjuseks toodud, et vaktsineerida soovijaid on raske leida ning seetõttu võib avatud pudelikene raisku minna. Seda juttu on imelik kuulata, sest kindlasti on väga palju inimesi, kes oleks valmis mõnekümne minutiga arsti juurde kiirustama, kui vaid vaktsineeritud saaks. Digisüsteemi abil oleks arstidel soovijatest selge ülevaade olemas ning vaktsiini raiskumineku oht minimeeritud. Just seda lähenemist kasutab Läti, kel on vastav koduleht valmimas ning täpse vaktsineerimisjärjekorra pidamine muutub elektrooniliseks. Eestil on selle vastu pakkuda ebamäärased teated, et selle või tolle sihtgrupi vaktsineerimine peaks algama teises või kolmandas kvartalis.