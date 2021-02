Kreml: Biden kasutab Venemaa suhtes agressiivset retoorikat 

Joe Biden pidas neljapäeval presidendina oma esimese diplomaatilise kõne. Ta lubas USA välispoliitikas uue ajastu algust. Samuti olevat ta enda sõnul Vladimir Putinile maininud, et need päevad, mil Ameerika Ühendriigid Venemaa agressiivsete tegude ees selja pöörab, on nüüd lõppenud.