Eesti uudised ÜLLATAJAD MINISTRITOOLIL! Savisaar: „Koit Toome sobiks igasse parteisse.“ Marvel Riik , täna 10:41 Jaga: M

GALERII

EELDUS OLEMAS: Olles aastakümneid tegutsenud Eesti kultuurimaastikul, teab Koit Toome selle nüanse. Võrreldes poliitbroileritega, kes teavad vaid poliitikat, oleks Toomel tugev eeldus saada asjalikuks ministriks: poliitiline taktitunne omandatakse kiiremini kui valdkondlik asjatundlikkus. Foto: Kollaaž (Marianne Loorents, Aldo Luud)

Kui tuli ilmsiks, et Keskerakonna juhtfiguurid pakkusid kultuuriministri kohta laulja Koit Toomele, see küll üllatas avalikkust, ent polnud sugugi halb pakkumine. Kuigi Toomel pole kokkupuudet parlamendi igapäevasekeldustega, on staažikas laulja kultuurisfääris autoriteet, mis oleks hea vundament edukale ministrikarjäärile. Millised üllatusministrid on Eesti valitsusse pääsenud?