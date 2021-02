FOTOD KOHTUST | Kas Sõnajalgade tuulikud on veel kolm aastat Eesti riigile ohuks? 

Aastaks 2024 peaks valmima Lääne-Virumaal uus kaitseväe õhuseire radarijaam ja siis saab Aidu tuulepargi ilmselt täies mahus välja ehitada – püstitamist ootavad veel 28 elektrit tootvat metalltuulikut. Küsimus on aga selles, mida seniks teha juba valmis ehitatud tuulikuga – TTJA ütleb, et see tuleb demonteerida, Sõnajalad ajavad vastu.