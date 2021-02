Krimi Jaak Madison: Eestis on seksuaalelu alampiir selgelt liiga madal ja pedofiilide karistusmäärad liiga leebed Rainer Kerge , täna 21:25 Jaga: M

Jaak Madison Foto: Teet Malsroos

Millele tuginedes olete nõus, et 14aastane inimene on küps otsustama, et talle seksisooviga lähenev 24-, 44- või 64aastane inimene ei plaani teda tema nooruse tõttu ära kasutada ning kui vahekord sünnib, on tegu kahe võrdväärse partneri vabatahtlikult kokku lepitud aktiga? Teiste sõnadega: milline on see (psühholoogiliste või füsioloogiliste omaduste) joonlaud, millega mõõtes julgete öelda, et 14aastane ei saa enam langeda pedofiili ohvriks, sest ta on selleks liiga vana ja arukas?