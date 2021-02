Top | Klandorf – sõitke taksoga 

Teadusnõukoja liige Lutsar sattus oma töise tegevuse tõttu küberkiusu ohvriks, teist liiget Talvingut rünnati seniteadmata asjaoludel autoparklas. Kui koroonas kahtlejad ja vaktsiinivastased on asunud rünnakule, tuleb riigil ennast ja kvalifitseeritud spetsialiste kaitsta ebateaduse eest. Üks asi on võtmeisikutele politseikaitse võimaldamine, teine variant aga ebateaduse levitamisele piirangute seadmine.

Raporteeriti küll ajaloolisest momendist, et Keskerakond on tasunud kõik erakondade rahastamise järelevalve komisjoni ettekirjutused. See sai võimalikuks vaid seetõttu, et kohus tühistas ettekirjutuse maksta miljon osaühingule Midfield. Võlavaba põlve ei pruugi jätkuda aga kauaks, kui erakond uues korruptsiooniasjas süüdi peaks jääma ja varasemast lisanduks ka tingimisi määratud 250 tuhat eurot.