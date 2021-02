Tartu kunstimuuseum keeldus kahe lapsega emale perepiletit müümast 

Kahe lapsega 24. jaanuaril Tartu kunstimuuseumit külastanud ema soovis osta perepiletit, sest selle maksumus (8 eurot) on soodsam, kui kõigile eraldi pileteid ostes (kokku 14 eurot). Ema sõnul keeldus piletimüüja perepileti müügist, väites, et selleks peab ka isa kaasas olema ning kuna muuseumi majandusjuhataja olla just sellise piletipoliitika kehtestanud, ei saavat pileteid müüv töötaja talle kuidagi vastu tulla, kirjutab ERR.