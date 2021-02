Eesti uudised Uuring: Eesti maapõue sobiks tuumajäätmeid matta Keit Paju , täna 15:30 Jaga: M

Foto: Robin Roots

Euroopa esimest väikest moodultuumareaktorit arendav ettevõte Fermi Energia tellis uuringu, milles hinnati tuumajaama jäätmete lõppladustuse võimalusi süvapuurauk-hoidlatena Eestis. Uuringust selgus, et geoloogilised tingimused Eesti eri paigus on sobivad, et sinna tuumajäätmeid matta.