Trumpi kaotusele panustanud Hans H. Luik võitis kihlveoga kopsaka summa 

Facebookis kihlveo sõlminud Hans H. Luik kinnitas, et jutud võidust vastavad tõele. Ekspress Grupi suuromanik panustas sellele, et Ameerika Ühendriikide president Donald Trump ei jää teiseks ametiajaks Valgesse Majja. Tasub aga märkida, et detsembri alguseks oli USA valimistega seonduvalt kõik juba põhimõtteliselt selge ja Trumpi võitu – mis pidi saabuma tänu väidetava valimispettuse avalikustamisele – uskusid veel vaid tema jäägitud toetajad.

Luige sõnul on kaotanud osapool aumees – esmaspäeval tõi ta võitjale raha ära. Meediaärimehel on võidusumma suhtes juba plaanid tehtud. Nimelt paigutab ta raha mullu detsembris asutatud Oivalise Ajakirjanduse sihtasutusse, mis hakkab kord kvartalis välja andma stipendiume, mille eesmärk on edendada Eesti uurivat ja ühiskonda sügavuti mõtestavat ajakirjandust.

Kihlveod pole 59aastase Luige jaoks siiski midagi uut. Ta mainis, et neid sõlmib ta ikka – paar viimast korda on olnud kõne all poliitilist laadi küsimused. Mehe sõnul on esinenud nii võite kui ka kaotusi.

„Näiteks Kadrioru vanas lossis kaotasin Toomas Sildamile ükskord kihlveo ühe 16. novembri 1988. aasta ENSV suveräänsuse deklaratsiooni üle. Et mitu eestlast tookord vastu hääletas. Kaotasin ja tegin sealsamas kümme kükki,“ meenutas Luik kunagist kaotust. Samuti on ta sõlminud kihlveo Juku-Kalle Raidiga. „Talle ütlesin ükskord, et mul on koju tellitud eestivenelaste kultuuriajakiri Plug. Ta ei uskunud ja kaotas. Kükid on ta veel võlgu,“ nentis Hans H. Luik.

Kahju, et usutakse valimiste võltsimist

Hiljutisest kihlveost rääkides on meediaärimehel kahju, et tark eesti mees oli nõus uskuma Steve Bannoni ja teiste Trumpi fännide udujuttu. „Ma ei kujuta ette, et vabatahtlikult valimiskomisjonidesse kogunenud Ameerika kodanikud lepiksid kokku, et hakkame massiliselt presidendivalimisi võltsima,“ selgitas Luik, kelle arvates nüristab sotsiaalmeedia inimeste reaalsustaju.