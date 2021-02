VIDEO | Politsei jätkab ülemarsti rünnanud mehe kindlaks tegemist

Koroonapiirangute vastane aktivist Andrei Vesterinen tegi 27. jaanuaril oma Facebooki lehel otsevideo, kus helistab teadusnõukoja juhile Irja Lutsarile. Ta nõuab videos selgitusi teadusnõukoja töö kohta ning pärib, miks ei ole koosolekutest protokolle ja dokumente. Süüdistab Lutsarit riigi kinni keeramises ja selles, et ettevõtlus sureb. Ta naerab Lutsari vastuste üle ja kutsub naist valetajaks.

„Mitte keegi pole mind kunagi tänanud, et kuidas ma Eesti ühiskonna nii lahti olen suutnud hoida. Mina pole teid ühegi halva sõnaga nimetanud,“ lõpetab Lutsar kõne.

Vesterinen on ka üks novembri lõpus Vabaduse väljakul toimunud maskivastase protesti korraldajatest. Jurist põhjendas Õhtulehele, et pole maskikandmise vastu, vaid selle kohustuslikkuse vastu. Tema sõnul kehtestas valitsus maskikandmise kohustuse seadusevastaselt.

Vesterinen avaldas samas intervjuus, et plaanib seetõttu pöörduda halduskohtusse ja kavatseb koostada näidisvormi, et seda saaks teha ka teised, kes tunnevad, et nende õigusi piiratakse.

Niisamuti koostas jurist vormi, mida maskikandmisest keeldujad saavad anda neile, kes paluvad neil maski kanda. Selles seisab: „Kinnitan, et võtan täieliku vastutuse [...] selle isiku tervisliku seisundi halvenemise puhul.“ Ta ei osanud tuua maailmast näidet, kus inimene oleks maski tõttu jäänud õhupuudusesse. „Aga inimesed tunnevad ennast maskiga ebamugavalt.“

Vesterineni nimi on varem meediast läbi käinud seoses talle kuuluva õigusbürooga ArmyLaw OÜ, mis abistab noormehi ajateenistusest viilimisel. Vesterinen ütleb, et sel aastal on laigulisest mundrist pääsenuid umbes 38.