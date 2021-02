Georg Malvius | Üheskoos saavutame rohkem 

Üks Itaalia spordileht võrdles kaht maailma parimat jalgpallurit - Cristiano Ronaldot Juventusest ja Zlatan Ibrahimovici Milanost. Ronaldo (35) on viiekordne Ballon d'Or' ja nelja Euroopa Kuldse Saapa võitja. Talle kuulub suurima väravate arvu (132) ja tulemuslike söötude (41) rekord kogu UEFA meistrite liiga ajaloos ning ühtlasi on ta alles teine mängija, kes on löönud sada rahvusvahelist väravat. 3. jaanuaril purustas Ronaldo väravate arvu maailmarekordi, mis seni kuulus Pelele.

39aastast Ibrahimovici peetakse kõigi aegade üheks paremaks ründajaks. Ta on maailma autasustatuim tegevjalgpallur - karjääri jooksul on ta võitnud 31 karikat. Viimase nelja aastakümne jooksul on Ibrahimovic löönud üle 560 värava!

Kõnealune Itaalia leht kirjutas, et Ronaldo ja Ibrahimovici peamine vahe on see, et Ronaldo mängib enese ning au ja kuulsuse nimel, Ibrahimovic aga meeskonna nimel. See ei pruugi olla täiesti tõsi, kuid tõstab esile tähtsa küsimuse. Käigu jutt spordist, firmadest või riikidest - ühtsuse ning ühistöö tähtsust ei tohi alahinnata.

Kõigil võistlusspordialadel, olgu see jalgpall, hoki, korvpall vms, kulutavad mängijad tohutult palju aega ühise mänguviisi leidmisele ja üksteise toetamisele. Nad õpivad kogenumate mängijate käest ning leiavad võimalusi üksteise liigutuste mõistmiseks ilma sõnu kasutamata - usaldusepõhiselt. Nii et silmapaistvad mängijad Ronaldo ja Ibrahimovic on hea taktika abil Juventuse ja Milano positsiooni parandanud.

Mulle meeldib spordivõistluste „kas või veri ninast välja“ intensiivsus. Mängijad annavad endast võidu nimel kõik. Neile inimestele, kellele ei meeldi sport või siis konkreetselt jalgpall, ütlen: andke talle võimalus! Vaadake, kuidas sportlased üheskoos töötavad - see on näide ühtsusest. Siit saavad oma õppetunni kõik rühmad, firmad või riigid. Kui jalgpallitreenerid, firmajuhid või poliitikud saavad erimeelsustest jagu ning tegutsevad üheskoos, siis võib igaüks edu saavutada!

Meie praeguses maailmas on Donald Trump oivaline näide vastupidisest. Tema pärand on jätta endast maha riik, mis on lõhestatum kui eales. Ka mitmes teises riigis on valitsused, kes üritavad kodanikke rassi, usutunnistuse või seksuaalse orientatsiooni alusel mängust välja jätta. Siin Euroopas on mitteühtsuse parimad näited Ungari ja Poola.

Jalgpallimeeskonnas, kus kõik peavad teiste tiimiliikmetega leppima ja üheskoos mängima, poleks see vastuvõetav - ning selle suurepäraseks näiteks on võrratud mängijad nagu Ronaldo ja Ibrahimovic. Poliitilistel liidritel tuleb oma rahva lugupidamine ära teenida ühtsust luues.