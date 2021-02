Einar Ellermaa | Jaak Joala ausamba asemel ausammas tavainimesele? 

Rääkisin hiljuti ühe Rootsis elava eestlasega. Ta ütles, et küll teil on palju kurje inimesi, te suudate iga pisiasja pärast riidu minna. Ma vastasin, et tema pilt kujuneb veebimeedia ja sotsiaalmeedia põhjal, mis viisakusetust ja kurjust reljeefselt esile toovad ja ka tohutult võimendavad. Ütlesin, et enamik tavainimesi ei ole üldse ebaviisakad ega kurjad ega ole ka iga asja pärast pidevalt riius. Vastupidi, enamuse tuju on enamasti hea ja isegi naerda saab.

Ka Jaak Joala samba pildistajad, keda on küsitletud, pole ju olnud kurjad, vaid ikka rõõmsalt elevil. Viljandi kirjamees Gert Kiiler kirjutas Facebookis, et 50 000 sellise perfoomansi eest pole sugugi palju ja see on üks vingemaid kunstiprojekte, mis Eestis tehtud.

Mu pealinna sõber käis Viljandi-reisi ajal Joala sammast vaatamas nii valges kui ka pimedas. Ütles, et kogu aeg oli palju rahvast ning õhkkond väga rõõmus ja lõbus. Ja inimesed tantsisid Jaak Joala laulude saatel!

Skulptor Mati Karmin on öelnud, et Jaak Joala samba tellijad soovisid midagi kaasaegset ja omapärast. Nüüd on sel vigu kaugelt rohkem kui ausambal endal detaile. Paljud on imestanud, miks käib tagantjärele samba meeldivaks tegemine just Jaak Joala kaubamärgi omaniku jaoks, kui sammas ju raha ei teeni, nagu teeniks Joala kommid või liköör. Lepingute sisu ei tea, aga küllap üritatakse heakskiitu pigem sellepärast, et iga asja on parem alustada sõbraliku kokkuleppe kui tüliga.

Kas võib olla nii, et kui tavainimene harjub ausambaga ära, siis rahunevad ka kõige vihasemad kriitikud või suunavad oma sõnateravikud mujale. Ka Tauno Kangro “Õnnelik korstnapühkija” Tallinnas Karjavärava platsil oli paljude arvates nii kole, et koli või pealinnast ära, aga igal juhul ei saa enam sealtkaudu vanalinna minna. See on nüüd aastaid üks linna külaliste lemmikpaiku, kus soojemal ajal kogu aeg keegi pildistab.

Avalikkus on nördinud

Ausambad on meie elu osa. Üks lõbusamaid seiku on juhtunud Matti Variku loodud riigikukutaja Viktor Kingissepa ausambaga, mis püstitati siis veel Kingissepa nime kandnud Kuressaare kesklinna 1988. aasta kevadel kommunisti 100. sünniaastapäevaks. “Mikiver!” olevat kohale tulnud rahva seast kahin läbi käinud, sest mehe nägu meenutanud väga kuulsa näitleja Mikk Mikiveri nägu. Rahvas hakkaski kuju Mikk-Viktoriks kutsuma. Ühel ööl, mis oli must, nagu ööd on kogu aeg mustad olnud, oli keegi samba ette viinud suured kalossid ja kirja “Hakka astuma!”. Uurisid miilits ja KGB, mis nad uurisid, aga kalosside toojat ei leitud.