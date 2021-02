Millal sa end viimati välja magasid? 

Mäletad, millal sa end viimati korralikult välja magasid? Linnakeskkonnas, kus autod vuravad ka öösel ja teinekord paugub saluut, on seda pea võimatu teha. Kuna su kuulmisaparaat registreerib iga väiksemagi krõpsu, peab aju kõrvadelt saadavat infot töötlema ja nii pole lootuski, et ümbritsev põnev helide maailm sul suikuda laseb. Kõik on aga hoopis vastupidi, kui helitaust on muutumatult igav. Just see paneb inimesi magusalt magama bussis, laevas ja isegi lennukis. Monotoonne müra uinutab. Just sama trikki kasutab Bose oma teise põlvkonna uneklappides, mis ei püüa sind kõrvatroppide kombel kurdistada, vaid varjutab und segavaid helisid head und soodustava igava taustamüraga. Ja see töötab!

Mille poolest erinevad uneklapid tavalistest?

Kõigepealt ei kasutata nendes magamisklappides ekstraklassilist Bose aktiivset müra summutamise tehnoloogiat. On see tagasiminek? Sugugi mitte, sest magamiseks on ebasobivate helide n-ö üle mängimine lihtsalt parem lahendus kui nende maha surumine. Seda tõestasid ka Bose esimese põlvkonna uneklapid, mille kasutajate palvel on tootja paigaldanud Sleepbuds II klappidesse tunduvalt vastupidavama aku ja täistanud nutilahendusi, kuid sellest pisut hiljem.

Kui oled harjunud uinuma, kõrvus Eurythmicsi „Sweet Dreams” või Metallica „Enter Sandman”, siis ka uued Bose Sleepbuds II klapid sind selles ei aita, sest neid pole loodud mitte muusika kuulamiseks, vaid paremaks magamiseks. Klapid varjutavad und segavaid helisid mitte muusika, vaid uinumist soodustava veevulina, merekohina, vihmasabina või lihtsalt vaikse müraga. Ja teevad seda nii tõhusalt, nagu oleks naaberkorteris öösiti juba aastaid ulguvale koerale tropp suhu pandud või maja ees diiselmootorit käiav taksojuht oma auto võtmed kaotanud.

Istuvad valatult mõlemasse kõrva

Kõik kõrvad erinevad üksteisest. Ka need, mis asuvad kummalgi pool su pead. Harvad pole juhud, et nii mõnegi kõrvasisese klapi üks pool sobib sulle ideaalselt, teine vupsab aga kuulmeavast lihtsalt välja. Et seda ei juhtuks, on Bose uneklappidel kaasas erineva suurusega otsikud, mida vahetades saad luua oma kuulmeavade eripärasid arvestava klapipaari ja magada nii, et leiad klapid hommikul just sealt, kuhu panid – kõrvast. Mis veel oluline, mugavad ööd ootavad ka neid, kes armastavad magada, põsk vastu patja, sest klapid varjuvad kogu ulatuses kõrva avasse.

Äpp aitab uinuda