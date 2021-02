Indias põletati plakateid kohalikele põllumeestele toetust avaldanud Greta Thunbergist 

Alates novembrist on New Delhi ümbrusesse kogunenud sajad tuhanded põllumehed, kes protesteerivad valitsuse mullu kehtestatud seaduste vastu. Seadustega kaasnevad muudatused jätavad põllumehed pea täielikult suurettevõtete meelevalda. Linnas on sellest ajast saati toimunud ka mitmeid vägivaldseid kokkupõrkeid märulipolitsei ja protestijate vahel.

India farmerite toetuseks on võtnud sotsiaalmeedias sõna mitmed rahvusvaheliselt tuntud inimesed, sealhulgas kliimaaktivist Greta Thunberg, lauljatar Rihanna ja USA asepresidendi Kamala Harrise aktivistist nõbu Meena Harris. Siiski on palju kohalikke elanikke, kes toetavad pigem valitsust. Nimelt kogunesid pahased vastuprotestijad India pealinna tänavatele ja põletasid lääne kuulsusi kujutavaid plakateid. Nende põhisõnumiks oli hoiatus, et välisriikide mõjutustegevust India siseasjadesse ei tolereerita.

Neljapäeval säutsus Thunberg Twitteris, et ta toetab jätkuvalt India põllumeeste rahumeelset meeleavaldust. Veidi varem pööras Rihanna sotsiaalmeedias tähelepanu samale küsimusele.